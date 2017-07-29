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Arıcılar bal üretiminden memnun



(Fotoğraflı)



Yasin Kayacı

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle oluşan iklim koşulları aracıların yüzünü güldürdü.

Geçen yıl elde edilen düşük bal üretiminin ardından bu yıl yağışlı havanın etkisiyle oluşan iklim koşulları arıcıların yüzü güldü. Geçen yıl arıların kışlık yiyeceğini dahi çıkaramayan arıcılar bu yıl verimin arttığını balın çok olduğunu söyledi. Karakovan bal çiçeğinin çok olması dolayısıyla arıcıların kovan başı 30 ile 50 kilogram bal aldıkları öğrenildi.

Elde edilen verimden memnun olan arıcılar balın kilosunu 40 ile 50 lira arasında sattıklarını belirtti.

(UY-Y-)



29.07.2017 10:03:15 TSI

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