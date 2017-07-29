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Askere gitmeden şınav çektiler

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:01
Askere gitmeden şınav çektiler
Askere gitmeden şınav çektiler
- Bahçesaray'da asker böyle uğurlanır

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde 97/3 tertip askerler için düzenlenen eğlence programında gençler önce şınav, ardından halay çekti.
Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Serhat Karabektaş ve Bahcesaray AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile beraber organize ettikleri asker uğurlama programında gençler doyasıya eğlendi. İlçe genelinde askere gidecek olan 55 genç için düzenlenen eğlencede gençler, önce şınav çekti ardından halay. Asker uğurlama programa katılan vatandaşlar, davul-zurna eşliğinde doyasıya elendiler.
AK Parti ilçe başkanı Sabırlı, "İlçemizde 55 gencimiz askere gidecek. Bizde Kaymakam bey ile bir asker uğurlama programı yapmaya karar verdik. Çokta güzel oldu. Gençlere önce şınav çektirdik, ardından da doyasıya eğlendirdik. Allah yollarını açık etsin' dedi.
(ŞA-BA-Y)

29.07.2017 10:03:49 TSI
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