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'Beton Adamlar'ın sağlık sponsoru bu yıl da Özel Ümit Hastaneleri

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:04
'Beton Adamlar'ın sağlık sponsoru bu yıl da Özel Ümit Hastaneleri
'Beton Adamlar'ın sağlık sponsoru bu yıl da Özel Ümit Hastaneleri
- Selkaspor'un sağlık sponsoru belli oldu

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni takımlarından Selka Eskişehir Hentbol Takımı'nın sağlık sponsoru Özel Ümit Hastaneleri oldu.
Geçen sezon hentbolda Erkekler 1'inci Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen ve 'Beton Adamlar' olarak adlandırılan Selka Eskişehir Hentbol takımının sağlık sponsoru, geçen yıl da olduğu gibi Özel Ümit Hastaneleri oldu. Özel Ümit Hastanelerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Dolu, Eskişehir'de sporun gelişmesine katkılarının süreceğini dile getirdi. Op. Dr. Dolu, "Eskişehir'de sporun gelişmesine Selkaspor ile birlikte destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sporcularımız yalnızca maçları ile ilgilensinler, onların sağlığı bizlere emanet. Sağlıklı sporcularımızla bu yıl da önemli başarılar kazanılacağına inanıyorum. Sağlık sponsorluğu kapsamında; sakatlanan hastalanan sporculara tıbbi destek sağlayacağız, onların muayeneleri ve ameliyatlarını yapacağız. Maç sırasında sahada sağlık ekibimiz olacak ve ambulans desteği vereceğiz" dedi.

"Oyuncularımız emin ellerde"
Selkaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yenal Kaya ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Özel Ümit Hastaneleri bu sene de bize sağlık anlamında sponsor oldu. Oyuncunun sermayesi yeteneğidir, ancak sağlık olmadan yetenek de olmuyor. Biz de bu anlamda oyuncularımızı emin ellere teslim ettiğimizi düşünüyoruz. Geçen yıl şampiyonluk kazandık, bu yıl da İnşallah nice başarıları birlikte yaşarız. Tüm takım oyuncularımız için sakatlıkların az olduğu bir sezon diliyorum."

Sözleşme yenilendi
Konuşmaların ardından, Özel Ümit Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Dolu ile Selkaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Yenal Kaya sözleşmeyi imzalayarak hayırlı olsun dileklerinde bulundular. İmza törenine takım oyuncuları; Nikolo Dzon, Nikolo Kosteski, Benjamin Cickusic, Damir Halilkovic'in yanı sıra Kulüp Genel Sekreteri Yasin Becer, Sportif Direktör Osman Özoğlu ve Genel Koordinatör Duygu Afacan da katıldı.
(MY-KA-AS-Y)

29.07.2017 10:06:46 TSI
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