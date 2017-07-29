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Muşlular yağmur engeline takıldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda sahne alacak olan Muşlular Derneği yağmur engeline takıldı.

Bölgede etkisini sürdüren aşırı yağış nedeniyle Muşlular Dernek Gecesi iptal edildi. Program için günler öncesinden hazırlık yapan Muşlular Dernek Yönetimi ve bölgedeki Muş'lu vatandaşlar programın iptali dolayısıyla büyük üzüntü yaşarken, program için Darıca'ya gelen konuklar ile Muşlular Dernek Yönetimi Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ı makamında ziyaret ettiler.

Muşlular gecesi için Darıca'ya gelen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yalova Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve Yalova Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunurken, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Karabacak, Şehirler ve Kültürler Kaynaşması ile birlikte dokuz yıldır ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi olarak hayata geçirdiğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşması sayesinde, ülkemizin bütün güzelliklerini hep birlikte yaşayarak öğreniyoruz. Doğusundan, batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin dört bir yanına ait, örf, adet, gelenek ve görenekleri yaşatma adına önemli bir proje olarak gördüğümüz Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına halkımızın da büyük ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Her akşam on binlerce insan hem değişik kültürleri tanıyor, hem de ailece gönüllerinde eğleniyorlar. İnsanlarımızı mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Değişik kültürler arasında birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren ve Darıca'ya mal olmuş bu projemiz önümüzdeki yıllarda da örnek bir proje olarak devam edecek" diyerek etkinliklerle ilgili misafirlerine bilgiler aktardı.

Başkan Karabacak daha sonra misafirleriyle birlikte Darıca sahilde gezinti yaptı.

(UK-GY-Y)



29.07.2017 10:09:02 TSI

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