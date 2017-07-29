Başkan Kadir Albayrak Şarköy'de incelemelerde bulundu
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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen yatırımları yerinde inceledi.
Başkan Kadir Albayrak, sabahın erken saatlerinde Şarköy ilçesinde başladığı çalışmalar kapsamında sahil bölgesi ve ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Islah çalışmaları yapılan Olukbaşı Deresi ve Mürefte Mahallesindeki Mavi Bayraklı sahili de inceleyen Başkan Albayrak, yetkililerden konu ile ilgili bilgi aldı. İncelemeler sonunda vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Albayrak, vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin hem Şarköy'de hem de Tekirdağ genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek, öneri ve sıkıntılarını dinledi.
(HLD-MEF-Y)
29.07.2017 10:09:58 TSI
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