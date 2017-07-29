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Vali Ceylan kara boru hattında incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapımına devam edilen derin deniz deşarj projesi bileşeni olan kara boru hattının tedarikçisi konumunda yer alan Velimeşe'de üretim yapan bir fabrikada incelemede bulundu.

Vali Ceylan, firma yetkililerinden tesis ve kara boru hattı inşaatında kullanılacak olan borular hakkında teknik bilgi aldı.

Firma ziyaretinin ardından kara boru hattı ve Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Ceylan, çalışmaların hız kazanarak arıtma inşaatının belirlenen süreden önce bitirilmesi için yetkililere talimat verdi.

İncelemeleri sırasında Vali Mehmet Ceylan'a Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç eşlik etti.

(SŞ-MEF-Y)



29.07.2017 10:14:09 TSI

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