acı Adayları için uğurlama töreni

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Hacı Adayları için uğurlama töreni



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl tur şirketi ile hacca gidecek 80 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Korkuteli ilçesinde Hac vazifesini yerine getirmek için Hacca gidecek olan 140 hacı adayından 80 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Çayırlı Külliye Camiinde düzenlenen uğurlama törenine Hacı adayları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende islam dininin beş şartından biri olan hac görevini, imkanı olan her Müslüman'ın yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Korkuteli İlçe vaizi Ahmet Cebeci, "Bu yıl kutsal topraklara ilçemizden Diyanet İşleri Başkanlığımız ve özel şirketlerle birlikte 140'e yakın hacı adayımız gidecek. Cenab-ı Allah yapacağınız ibadetlerinizi kabul eylesin, sağlık ve sıhhat içerisinde gidip gelmeyi nasip etsin. Kura sonucunda seçilen hacı adaylarımız bu görevi yaptıklarında annelerinden doğduğu ilk gün gibi tertemiz günahsız olarak dönme fırsatı yakalamışlardır. Bunu hacı adaylarımızın iyi değerlendirmesi lazım. Hac ibadeti sırasında ve bitiminde ağzınızdan kötü söz çıkmadan sabır göstermek ve bu görevinizi tamamlamak düsturunuz olmalıdır" dedi.

İslam dininin beş şartından biri olan Hac görevini, imkanı olan her Müslüman'ın yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Hacı adaylarını kutsal topraklara götüren İmam Osman Ünlü, "Bu yıl kutsal topraklara ilçemizden Diyanet İşleri Başkanlığımız ve özel şirketlerle yaklaşık 140 hacı adayımız gidecek. Cenab-ı Allah yapacağınız ibadetlerinizi kabul eylesin, sağlık ve sıhhat içerisinde gidip gelmeyi nasip etsin." Konuşmaların ardından İlçe vaizi Ahmet Cebeci dua etti. Okunan duanın ardından hacı adayları birbirleriyle ve yakınlarıyla vedalaştılar. Vatandaşlarla tek tek görüşerek vedalaşan hacı adayları duygulu anlar yaşadılar.

(AD-SÇ-Y)



29.07.2017 10:15:10 TSI

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