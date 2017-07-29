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Kartepe teleferik projesi hayata geçiyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:04
Kartepe teleferik projesi hayata geçiyor

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kartepe'de 50 yıldır hayal edilen, konuşulan teleferik projesi Ağustos ayında ihale yapılarak hayata geçiriliyor.
Göreve gelir gelmez Kartepe'lilerin hayallerini süsleyen Teleferik Projesi ihaleye çıkıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan gereken izinlerin alınması sonrasında Teleferik Projesi için Ağustos ayında ihaleye çıkılması planlanıyor. Teleferik Projesi'nin yer tespitinde Kartepe Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Hikmetiye-Derbent/Kuzu Yayla Mesire Alanı hattına karar verilerek, en uygun teleferik sistemi seçildi. Proje ihale aşamasına gelinceye kadar birçok kurum ve kuruluştan projeyle ilgili görüşlerin alınmasında titizlikle çalışılarak ve zorlu aşamalardan sonra ihale aşamasına gelindi.
Teleferik Projesi, Hikmetiye-Derbent'ten Kuzu Yayla Mesire Alanı'na kadar 4 bin 960 metre uzunluğunda, çift yönlü üç halatlı, 90 kişilikli kabinlerden oluşacak. Kabinler 10 m/sn hızla yolcu taşımacılığı yapacak. Teleferik Projesi'nin yer alacağı bölgede turistik tesisler de kurulacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan gereken bütün izinler alınırken, Teleferik Projesinin işletme hakları 29 yıllığına ihaleye verilecek.
Teleferik Projesi'nin Kartepe'ye ayrı bir değer katacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Yapılacak olan teleferik projesi Kartepe ilçemizin var olan vizyonunu daha ileri götürecektir. Milyon TL'lik yatırım ile ilçemizde turizmin gelişmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Yaz ve kış aylarında ki turizm ilçemizde daha canlı bir yaşamı beraberinde getirecektir. Göreve gelir gelmez Teleferik Projesi için büyük çaba sarf ettik. Bu çabalarımızın sonucunda ağustos ayında ihaleye çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
(UK-GY-Y)

29.07.2017 11:04:59 TSI
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