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Darıcalı çocuklar sokak oyunlarını çok sevdi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilgi Evlerinin birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında, ilçedeki çocuklar unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla günlerini geçiriyor.

Çuval yarışı, beştaş, ip atlama, yumurta yarışı, yakar top ve mendil kapmaca gibi bir zamanların sevilen oyunlarını oynayarak gönüllerince eğlenen çocuklara Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ta zaman zaman eşlik ederken, Başkan Karabacak, amaçlarının yeni nesilleri sokak oyunlarıyla tanıştırarak, hem bu güzel kültürü gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hem de çocukların ruhsal, zihinsel ve bedensel güçlerinin gelişimine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Fırsat buldukça Bilgi Evleri'ni ziyaret eden Başkan Karabacak, "Günümüzde teknolojik aletlerden başka oyun alanları kalmayan geleceğimizin teminatı çocuklarımızı Bilgi Evlerimizde oluşturduğumuz imkanlarla geçmişten günümüze gelen sokak oyunlarımızı öğretiyoruz. Toplumumuzun kültür zenginliğinin bir göstergesi olan sokak oyunları, gelişen teknolojiyle birlikte maalesef günümüzde unutulmaya yüz tutmuş durumda. Darıca Belediyesi olarak kuşaklar arasında bağ kurarak bir dönemin vazgeçilmez kültürel güzelliklerinden olan sokak oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve çocuklarımızın ruhsal, zihinsel ve bedensel güçlerinin gelişimine katkı sağlamak için başlattığımız bu etkinlikler yaz boyunca değişik mahallelerde devam ediyor. Sadece çocuklarımız değil velilerimiz de çocuklarıyla birlikte buraya gelerek onların eğlencelerine eşlik ediyorlar." diyerek düşüncelerini aktardı.

(UK-RFK-Y)



29.07.2017 10:29:44 TSI

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