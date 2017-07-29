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Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici, "Akçakoca hızla büyüyor"



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yeni bir işletmenin açılış kurdelesini kesti "Akçakoca hızla büyüyor gelişiyor" dedi.

akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ilçede yeni hizmete giren doğalfaz firmasının açılış kurdelesini kesti. Başkan Yemenici, işletme sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, İstanbul caddesi üzerinde bir çok işletmenin yeni ticari hayata başladığından çok memnun olduğunu ve bu sayede Akçakoca her geçen gün daha büyüyüp daha güzel gelişeceğini söyledi. Yemenici, Kentsel dönüşüm projemizin hayata geçmesinin ardından daha da bu bölgenin ticari açıdan gelişeceğini bildirdi. Konuşmaların ardından Akçakoca Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından dualar okunarak açılış gerçekleşti.

(TT-AY)



29.07.2017 10:30:01 TSI

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