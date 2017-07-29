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Varto'da çay bahçesi açılışı



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, aile çay bahçesinin açılışını yaptı.

Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, belediye tarafından kurulan kıl çadırlı aile çay bahçesinin açılışını yaparak, vatandaşlara alabalık yedi. Burada açıklamalarda bulunan Mehmet Nuri Çetin, Varto'da sosyal hayatı canlandırmak için ellerinden gelen her türlü imkanları yaptıklarını belirterek, "Bir sürü sosyal tesis yaptık. Bunlardan en önemlisi olan Hürriyet Mahallemizde yaptığımız büyük aile çay bahçemiz ve düğün salonumuzun açılışını vatandaşlarımızla birlikte yaptık. İnşallah vatandaşlarımız ve mahallelilerimizle ayda bir defa bir araya gelip alabalık yeme düşüncemiz var. Hem hasbıhal edeceğiz hem de birlik ve beraberlik içerisinde bir organizasyon olacak. Ayda bir bu geleneği yaşatacağız. Katılan herkese teşekkür ederim. Vartolu hemşehrilerimize bu aile çay bahçemiz hayırlı olsun" dedi.

Açılışa İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ömer Faruk Tunç ve kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

(MSA-Y)



29.07.2017 10:31:43 TSI

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