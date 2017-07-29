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Kütahya, 56. Türkiye Kupasına 2 takım ile katılacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Geçtiğimiz sezon Anadolu takımı Atiker Konyaspor'un kazandığı Ziraat Türkiye Kupasına bu sezon Kütahya iki takım ile temsil edecek.

Bu yıl 56. düzenlenecek olan Türkiye Kupası hakkında bilgiler veren TFF Amatör İşler Kurulu üyesi Murat Cengiz, Kütahya'nın bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 takımla temsil edileceğini bildirdi.

Bal ligi takımlarından Kütahyaspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor'un Kütahya'yı Türkiye Kupası maçlarında temsil edeceğini söyleyen Cengiz, "Maçların kura çekiminin ay sonuna kadar yapılması planlanıyor. İki takımımıza da Türkiye kupasında başarılar diliyorum" dedi. (MS-EFE)



29.07.2017 10:32:46 TSI

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