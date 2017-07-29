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Kilis'te kurutmalık başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, yeni mahsul patlıcan ve acurların hasadıyla birlikte sebzelerin kurutulması hazırlıklarına başlandı.

Patlıcan ve acur hasadından sonra pazarlarda yerini almaya başlarken, bir miktarı ise kış sezonunda kullanılmak üzere hazırlanıyor. Yaş sebzelerden ayrılan kısmı, bayanlar tarafından içleri oyulduktan sonra iplere dizilerek kurutuluyor. Kış döneminde ise çıkartılan kurutmalıklar, içleri doldurularak, sofralarda yerini alıyor.

Kurutulan sebzeler, bölgede yoğun ilgi gördüğü gibi bölge dışındaki çok farklı illerden de talep görüyor.

(MAD-SD-Y)



29.07.2017 10:40:46 TSI

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