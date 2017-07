YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Molla Kerim ve Kuvayi Milliye Şehitleri dualarla anıldı

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyesince düzenlenen programda Molla Kerim ölüm yıldönümünde dualarla anıldı.

Tarsus'un kurtuluşunda en ön safta yer alan şehit Molla Kerim ve silah arkadaşları için düzenlenen program Sıraköy Mahallesi meydanında gerçekleştirildi.

Sıraköy Muhtarı Gürsel Bolat, Molla Kerim ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını, anma programı düzenledikleri için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti.

Molla Kerim'in torununun torunu İlayda Çelik şiir okurken, Molla Kerim'in torunu Molla Kerim dedesini anlattı.

Molla Kerim'in ve silah arkadaşlarının Tarsus'un ve bölgenin kurtuluşunda önemli kahramanlıklar gösterdiğini, Çeliktaş Müfrezesi Komutanı Molla Kerim ve Kuvayi Milliye Şehitlerini rahmet andıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Molla Kerim'lerin isimlerini yaşatacaklarını söyledi. Can, "Milli Mücadele dönemi milli tarihimizin en kritik dönemlerinden birisidir. Bu dönemin önemi, Türk milletinin yaptığı mühim savaşlardan ve verdiği ağır imtihanlardan kaynaklanmaktadır. Zira bu dönemde Türk Milleti var olma-yok olma mücadelesi vermiştir. Bu mücadele neticeleri itibari ile de çok önemlidir. Eğer milli mücadele kaybedilmiş olsa idi asırlardır üzerinde yaşadığımız vatanımız elimizden alınacak, milli birliğimiz yok olacaktı. İşte bu amaçlarla ülkemize ayak basan Fransız işgal güçleri ve işbirlikçileri 28 Temmuz 1920 tarihinde Çeliktaş Müfrezesi Komutanı Molla Kerim ve silah arkadaşlarını elleri kelepçeli halde BAC köprüsü üzerinde haince şehit etmişlerdir. Şehit Molla Kerim'in mübarek cenazesi düşman askerleri tarafından yok edildiği için mezarı dahi yoktur. Kahraman Şehitlerimiz Türk'ün asla esir edilemeyeceğini ve zulme boyun eğmeyeceğini, söz konusu vatan olunca gözünü kırmadan canını seve seve feda edeceğini dosta düşmana göstermiş ve bölgemizin kurtuluşunda önemli bir fedakarlık göstermişlerdir. Tarsus'un tüm değerlerine sahip çıktığımız gibi Molla Kerim ve silah arkadaşlarını, Molla Kerim'in köyünde anarak ruhlarını yad etmek istedik" dedi.

Mersin Milletvekili Baki Şimşek günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaparken, araştırmacı Ali Sertan Yıldırım, Molla Kerim'in hayatını anlattı.

Konuşmaların ardından Kerim Kerim okundu ve dualar edildi.

Programda ise o döneme ait fotoğraflar sergilendi. Başkan Can ve protokol üyeleri Molla Kerim'in torunlarıyla günün anısına fotoğraf çektirdiler.

