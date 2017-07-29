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Küçük göğüs kadınlarda özgüveni zedeliyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:46
Küçük göğüs kadınlarda özgüveni zedeliyor
Küçük göğüs kadınlarda özgüveni zedeliyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Esra Çelik, "Küçük göğüs kadınlarda özgüveni etkiliyor" dedi.
"Bir kadın için yeterince büyük ve diri göğüsler hem kişide özgüveni arttırıp hem de kıyafet seçiminde büyük özgürlük oluşturuyor" diyen Çelik, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti
"Memeler kadınlığın simgesi olan organlardır. Meme büyütme ameliyatı tipik olarak az gelişmiş veya doğum sonrası küçülmüş memeler için uygulanır. Memelerin büyütülmesi için meme protezi kullanılır. Bunlar çeperleri silikon ile kaplı, içerikleri ise silikon veya serum fizyolojik olabilen protezlerdir. Son zamanlarda artık sıklıkla koheziv jel protezler kullanılmakta olup, bunlar yapısı itibariyle son derece stabil protezlerdir, kesilse bile dışarıya akmaz, operasyondan sonra ise mikrosızıntılar olmaz, dokununca meme dokusu hissi verir ve şeklini korur. Bu protezlerin FDA onayı mevcuttur. Herhangi bir sorun olmadığı taktirde hasta ömrünün sonuna kadar protezi ile yaşayabilir. Değiştirilmesine gerek yoktur. Silikonun meme kanserine sebep olmadığı kesin olarak kanıtlanmıştır.Meme protezinin konulması için, meme başı, meme altı veya koltuk altından yapılan küçük kesiler kullanılır. Ayrıca protez; meme dokusu ile göğüs kası arasına veya göğüs kasının altına konabilir. Hasta ile görüşme sonrası hangi bölgeden girilip, protezin hangi plana yerleştirileceğine ve protezin büyüklüğüne karar verilir. Çünkü bu tekniklerin hepsinin birbirine göre avantaj ve dezavantajları vardır."
Ameliyattan en az 2-3 hafta önce sigaranın bırakılmış olması ve en az 1 hafta önce aspirin gibi pıhtılaşmayı yavaşlatan ilaçların kullanımının kesilmesinin önemli olduğunu kaydeden Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Esra Çelik, şöyle konuştu:
"Ameliyattan sonra, büyük kol hareketlerinden kaçınılır. Protez kas altına konulmuş ise içeride birikebilecek kanı dışarı almak için drenler (ince silikon borucuklar) kullanılır, bunlarda ağrı da biraz daha fazla olmakla beraber ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir. 3-7 gün arası işe dönülebilir. 15. günden sonra masaja başlanır. 4-6 hafta süre ile özel bir sütyen kullanılır.
Ameliyattan sonra; kan toplanması, enfeksiyon, yara yeri problemleri, meme başı duyusunun azalması, artması veya kaybolması, meme başının beslenememesi; geç dönemde asimetri, kapsül sertleşmesi gibi komplikasyonlar (istenmeyen sonuçlar) görülebilir. Ancak sigaranın ve aspirinin zamanında kesilmesi, titiz cerrahi teknik, kaliteli ve uygun malzeme kullanımı ile pratikte bu gibi sonuçlarla son derece az karşılaşmaktayız."
(AA-AA-Y)

29.07.2017 10:46:50 TSI
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