ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÜMKE'den Afet eğitimi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:47
ÜMKE'den Afet eğitimi
ÜMKE'den Afet eğitimi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - UMKE ekipleri Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine eğitim verdi.
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet Eğitim Birimi tarafından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama Merkezinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan 24 personele Afet Triyajı, Tıbbi KBRN ve Arama Kurtarma Çalışmaları konularında eğitim verildi.
Sağlık Müdürlüğü UMKE eğitmenleri tarafından verilen eğitimde; Tıbbi KBRN Eğitiminde olası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kazalardan nasıl korunulabileceği ile ilgili teorik bilgiler verilerek uygulamalar yaptırıldı.
(AY)

29.07.2017 10:47:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fakıllı Mağarası turistlerin ilgi odağı oldu
YEREL

FAKILLI MAĞARASI TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU
Sağlık Müdürü Dr. Özyörük uyardı
YEREL

SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖZYÖRÜK UYARDI
Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici, &quot;Akçakoca hızla büyüyor&quot;
YEREL

AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI YEMENİCİ, "AKÇAKOCA HIZLA BÜYÜYOR"
Uyumlu bir eğitim imkanı sunuyor
YEREL

UYUMLU BİR EĞİTİM İMKANI SUNUYOR
Erlere madde bağımlılığı eğitimi
YEREL

ERLERE MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ
El Zahra Üniversitesi Rektöründen Düzce Üniversitesi'ne ziyaret
YEREL

EL ZAHRA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNDEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NE ZİYARET
Sağlık Bilimleri Enstitüsü hızlı gelişimini sürdürüyor
YEREL

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HIZLI GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR
Offroad ile Konuralp tanıtım atağı
YEREL

OFFROAD İLE KONURALP TANITIM ATAĞI
Trekking yolunda asfaltlama yapıldı
YEREL

TREKKİNG YOLUNDA ASFALTLAMA YAPILDI
Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadelede yeni dönem
YEREL

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
D-100 karayolunda kaza 2 yaralı
YEREL

D-100 KARAYOLUNDA KAZA 2 YARALI
Fizik Tedavi Merkezi taşınıyor
YEREL

FİZİK TEDAVİ MERKEZİ TAŞINIYOR
Çetin Aydoğan Caddesi yenileniyor
YEREL

ÇETİN AYDOĞAN CADDESİ YENİLENİYOR
Dolu korkusu otoparkı doldurdu
YEREL

DOLU KORKUSU OTOPARKI DOLDURDU