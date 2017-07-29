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ÜMKE'den Afet eğitimi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - UMKE ekipleri Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine eğitim verdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet Eğitim Birimi tarafından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama Merkezinde görevli doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan 24 personele Afet Triyajı, Tıbbi KBRN ve Arama Kurtarma Çalışmaları konularında eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü UMKE eğitmenleri tarafından verilen eğitimde; Tıbbi KBRN Eğitiminde olası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kazalardan nasıl korunulabileceği ile ilgili teorik bilgiler verilerek uygulamalar yaptırıldı.

(AY)



29.07.2017 10:47:28 TSI

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