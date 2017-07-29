Kızılay Şaphane Şubesinden asker ailelerine gıda yardımı
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Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Kızılay Şubesi tarafından askere gidecek gençlerin ailelerine gıda yardımı yapıldı.
İlçeye bağlı Değirmendere köyünde asker eğlencesine katılan Şaphane Kızılay Şube Başkanı İbrahim Tokyay, ''İlçemize bağlı Değirmendere köyümüzden 3 evladımızı asker ocağına uğurlamanın gururunu yaşadık. Eğlencelerine biz de katıldık. Yöremizin adetleri gereği anneleri ellerine kına yaktı. Evlatlarını vatana emanet etmenin haklı gururunu yaşadılar. Biz Kızılay Şaphane şubesi olarak gençlerimizin ailelerine gıda yardımında bulunmayı uygun gördük. Rabbim sağ salim gitmeyi nasip etsin'' dedi. (YD-EFE)
29.07.2017 10:52:17 TSI
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