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Vali Varol'dan muhtarlarla toplantı

- Amasya Valisi Dr. Osman Varol:

- "Amacımız köylerimize yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmektir"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Muhtarlarla toplantı yapan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, "Amacımız köylerimize yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmektir" dedi.

Aydınca köyünde 27 köyün muhtarlarıyla buluşan Vali Varol talepleri dinledikten sonra yaptığı açıklamada, "Bu sorunların çözümü noktasında tartışıp, gereken ne ise yapacağız. Amacımız köylerimize yapılan hizmetleri bir adım daha ileri götürebilmektir. Bu toplantının Aydınca köyü ve Amasyamız adına güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, kurum müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.

(MÇ-SLH-Y)



29.07.2017 10:52:00 TSI

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