Kütahya'nın kültürel mirasının korunması için oluşturulan projeler bir bir hayata geçiriliyor
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Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - 7 bin yıllık tarihi ile kadim bir medeniyet olan Kütahya'nın, kültürel mirasının korunması için projeler bir bir hayata geçiriliyor.
AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptıkları açıklamada, Kütahya'nın zengin ve kültürel birikimini yansıtacakları kültür hanı projesinin, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın talimatlarıyla 2018 yatırım programına alınacağının müjdesini verdi.
Milletvekili Nazlı, sahip olduğu irfanı, estetiği, misyonu ve fonksiyonları modern çağın imkanlarıyla harmanlayıp, halkın hizmetine sunmak için kültür hanı gibi kurumların elzem olduğunu dile getirerek, "Kültür Turizm Bakanlığımız ve Kütahya Belediyemizin bu büyük projesinin gerçekleşmesi için yatırım planına alma sözünü veren Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya'da el yazması eserler başta olmak üzere çok sayıda kütüphane olmasına rağmen pek çoğunun mekan sıkıntı olduğunu ifade ederek, "Kültür Hanı gibi cazibe merkezleri olursa bu tür eserlere ulaşım daha kolay olacaktır. Şehrin tam merkezinde ve cazibesi yüksek, Kültür Hanı şehrimize büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu. Saraçoğlu, bu projeye desteklerinden dolayı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a hemşehrileri adına teşekkürlerini ileterek, "Bakanımızı Kütahya'ya davet ettik ve geleceğine dair söz aldık. Projelerimiz memleketimize hayırlı olsun" dedi. (EFE)
29.07.2017 10:56:53 TSI
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