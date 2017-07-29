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Demir eksikliği kadınlarda saçları döküyor



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ERZURUM (İHA) - Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, kadınları saç dökülmesi konusunda uyardı.

Saç dökülmesinin erkek ve kadın ayrımı olmadan hemen herkesin ortak sorunu olduğunu belirten Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, "Ancak psikolojik olarak olumsuz etki kadınlarda daha belirgindir. Bu sorunla baş etmenin birçok yolu bulunmakla beraber saç dökülmelerinin önüne geçmek ancak erken dönemde uygulanacak olan saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkün olabilir" diye konuştu.

Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, kadınlarda saç dökülmesi sebepleri konusunda şunları kaydetti:

"Kadınların saç dökülme problemlerinin önemli nedeni genetik faktörlerdir. Kadınlarda görülen saç zayıflama ve dökülmesinin önemli bir nedeni de hormon dengesizlikleri ve hormon tedavileridir. Kullanılan doğum kontrol hapları saç dökülmesine sebep olabilmektedir. Tiroid bezinin fazla ve az çalışması ile ilgili yaşanan hormon bozukluğu sırasında saç dökülmesi görülür. Demir eksikliği anemisi, ağır adet kanamalarından kaynaklanabilir.

Genetik Kadınların saç dökülme problemlerinin önemli nedeni genetik faktörlerdir. Hormon dengesizlikleri kadınlarda görülen saç zayıflama ve dökülmesinin önemli bir nedeni de hormon dengesizlikleri ve hormon tedavileridir. Kullanılan doğum kontrol hapları saç dökülmesine sebep olabilmektedir. Tiroid hastalığı tiroid bezinin fazla ve az çalışması ile ilgili yaşanan hormon bozukluğu sırasında saç dökülmesi görülür. -Demir Eksikliği Demir eksikliği anemisi, ağır adet kanamalarından kaynaklanabilir. Demir eksikliği, kadınların saçlarının zayıf görünümlü olması ve kadınlardaki saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden biridir. -İlaçlar -Dengesiz Beslenme ve Stres Yetersiz beslenme de saç dökülmesine neden olan etkenlerden biridir. Özellikle bilinçsiz yapılan diyetlerde vitamin, proteinin, minerallerin yeterli düzeyde alınamaması. Stres kaynağı olan her etken, olumsuz etkisini saçlarda da, saç seyrelmesi, saçın zayıflaması ve dökülmesi şeklinde gösterecektir."

Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, kadınlarda saç dökülmesinin 3 değişik şekilde olabileceğini belirterek, "1- Genel: Genetik faktörler sıklıkla etkilidir. Başın her tarafında genel bir dökülme ve seyrelme şeklindedir.

2- Üstlerde: Başın üst bölgesin de olur. Ön saç çizgisi bölgesi sağlam kalır. Ludwig sınıflamasına göre 3 değişik evrede görülebilir. Hafif derecede bir dökülmeden, ileri derecede tam saç kayıplarına kadar olabilir.

3- Önlerde: Erkeklerde olduğu gibi önlerde olur. Alın genişler.

Kadınlarda saç dökülmesi, saç köklerinde artmış hormon etkisine (dihidro-testosteron) bağlıdır. Buna karşı, bu kadınlar genel hormonal yönden sağlıklıdırlar.

Tedavi: Genel ve yaygın saç dökülmesi olan kadınlarda başın arkasındaki saçlarda da dökülme varsa, nakil edilen saçların da dökülmesi riski vardır. Bu nedenle, kadınlardaki genel ve tepe bölgesindeki saç kayıplarında ilk tedavi yöntemi medikal ilaç tedavisi (minoxidil)ve saç dökülme tedavileridir."

(AA-AA-Y)



29.07.2017 10:57:03 TSI

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