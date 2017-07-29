ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl Müdürü Kadıoğlu domates ve kavun üreticileri ile bir araya geldi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:01
İl Müdürü Kadıoğlu domates ve kavun üreticileri ile bir araya geldi
İl Müdürü Kadıoğlu domates ve kavun üreticileri ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, domates ve kavun üreticileri ile bir araya geldi.
İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Halit Okurer ile birlikte Kilis'in Polateli ilçesi Yeniyapan Köyünde domates ve kavun üreten ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üreticilere büyük destek verdiğini ifade ederek, "Üreticilerimize devletimizin verdiği desteği anlattık. Üreticilerin pazarlama konusunda ve fiyat konusunda sıkıntıları olduğunu bizlere ifade ettiler. Kurum olarak çiftçileri ve üreticilere bütün desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.
(MAD-SD-Y)

29.07.2017 11:01:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kilis'te Horoz Karası üzüm piyasaya çıktı
YEREL

KİLİS'TE HOROZ KARASI ÜZÜM PİYASAYA ÇIKTI
Kilis'te kurutmalık başladı
YEREL

KİLİS'TE KURUTMALIK BAŞLADI
Kilis'te &quot;Hayalden Hedefe&quot; paneli düzenlendi
YEREL

KİLİS'TE "HAYALDEN HEDEFE" PANELİ DÜZENLENDİ
Kilis'te salça telaşesi başladı
YEREL

KİLİS'TE SALÇA TELAŞESİ BAŞLADI
Kilis'te park ve bahçelerde revizyon çalışmaları
YEREL

KİLİS'TE PARK VE BAHÇELERDE REVİZYON ÇALIŞMALARI
Kilis Belediyesi İle GAP arasında protokol imzalandı
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ İLE GAP ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Kilis Belediyesi tarama ekibi çalışmalarına devam ediyor
YEREL

KİLİS BELEDİYESİ TARAMA EKİBİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Sadakataşı Derneği'nden Suriye içlerine yardım
YEREL

SADAKATAŞI DERNEĞİ'NDEN SURİYE İÇLERİNE YARDIM