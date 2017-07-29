İl Müdürü Kadıoğlu domates ve kavun üreticileri ile bir araya geldi
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, domates ve kavun üreticileri ile bir araya geldi.
İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Halit Okurer ile birlikte Kilis'in Polateli ilçesi Yeniyapan Köyünde domates ve kavun üreten ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üreticilere büyük destek verdiğini ifade ederek, "Üreticilerimize devletimizin verdiği desteği anlattık. Üreticilerin pazarlama konusunda ve fiyat konusunda sıkıntıları olduğunu bizlere ifade ettiler. Kurum olarak çiftçileri ve üreticilere bütün desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.
(MAD-SD-Y)
29.07.2017 11:01:09 TSI
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