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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyareti



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BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, başbakan yardımcılığı görevine getirilen Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başbakanlıktaki makamında UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ı ağırlayan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın evladı olduğunu ve her zaman için kentin çıkarlarını korumak adına çalışmalar yürüteceğini söyledi. Uludağ Üniversitesi'nin de Bursa'nın önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, üniversitenin gelişmesi ve kalkınması için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da yeni görevinde Hakan Çavuşoğlu'na başarılar diledi. Üniversite olarak Türkiye'nin ve Bursa'nın gelişmesine akademik anlamda katkı vermeye devam ettiklerini aktaran Ulcay, bu kapsamda yürütülecek işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

(AÇ)



29.07.2017 11:03:22 TSI

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