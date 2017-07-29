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Ferman Toprak Kütahya Fuarı'nda sahne aldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Belediye tarafından düzenlenen Kütahya Fuarı'nın 43. yılı etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Ferman Toprak Kütahyalılar ile buluştu.

Ferman Toprak, Fuar alanında hayranlarının yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileri arasında sahneye çıktı. Şarkıcı meşhur şarkılarını ve sevilen parçaları hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Kütahyalılar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Simge Sağın konseriyle başlayan İlyas Yalçıntaş,Tuğba Yurt ve Derya Uluğ konseri ile devam eden Kütahya Fuarı 43. yılı etkinliklerinde son olarak Ferman Toprak sahne aldı.

Konser sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Ferman Toprak'a günün anısına çini tabak hediye etti. (EFE)



29.07.2017 11:03:42 TSI

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