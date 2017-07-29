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Tarık Akan Parkı'nda çalışmalar başladı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:05
Tarık Akan Parkı'nda çalışmalar başladı
Tarık Akan Parkı'nda çalışmalar başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin yan tarafında Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ın adını yaşatacak 9 dönümlük park alanında çalışmalarına yeniden başladı.
Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da opera, tiyatro ve balenin mabedi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin hemen yan tarafında 22 gecekonduyu yıkarak oluşturduğu park alanında, proje revizyonun ardından çalışmalara yeniden başladı. Belediye Meclisi'nin geçen yıl 16 Eylül'de hayata veda eden Türk sinemasının unutulmaz ismi, Hababam Sınıfı'nın 'Damat Ferit'i, Sürü filminin 'Şivan'ı, Yol'un 'Seyit Ali'si Tarık Akan'ın adının verilmesine kararı sonrası 9 bin metrekarelik alanda proje revizyona gitti.
Antalya'nın kültür sanat merkezinin yanında Tarık Akan'ın adını yaşatacak parkta yenilenen proje doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. En kısa sürede tamamlanacak park, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin önünde yer alan küçük meydanın devamı şeklinde kurgulandı.
Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin fuayesi olarak düşünülen park, sanatseverlerin gösterimlerin gerek öncesi gerekse sonrası biraraya geldiği kamusal alan olarak tasarlandı. Tarık Akan Parkı, özel bir bitki peyzajının yanı sıra çim tepeciklerinden oluşan seyir teraslarına sahip olacak.
(SÇ-SÇ-Y)

29.07.2017 11:05:04 TSI
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