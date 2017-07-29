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Hakkarigücü hazırlıklarına başladı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:07
Hakkarigücü hazırlıklarına başladı
Hakkarigücü hazırlıklarına başladı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Türkiye Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Nevşehir'de yapılacak olan çeyrek final maçları hazırlıklarına başladı.
Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Batman'da bölge şampiyonu olan ve bir üst tura çıkan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, yıldızlar çeyrek ve final maçları için ağustos ayından Nevşehir'de start alacak maçlar için tüm hazırlıklarını tamamladı. A takımında olduğu gibi yıldız ve genç gruplarında başarıdan başarıya koşan ve Ramazan ayından beridir antrenmanlara ara vermeden çalışan Hakkarispor Kadın Futbol Takımı yoluna devam ediyor.
Hakkarigücü antrenörü Cemile Timur, Nevşehir'de yapılacak olan çeyrek final maçları için hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.
(FT-MSA-Y)

29.07.2017 11:07:06 TSI
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