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Akyazı'da altyapı çalışmaları devam ediyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:10
Akyazı'da altyapı çalışmaları devam ediyor
Akyazı'da altyapı çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü alt yapı çalışmaları ilçenin her yerinde aralıksız devam ettiriyor.
Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birçok personeli ile ilçenin her yerinde ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor. Vakıf Mahallesinde alt yapı çalışmalarına başlayan ekipler 42 metre 600'lük büz ile alt yapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda ekipler Altındere Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Akyazı Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Hedefimiz sorunsuz bir Akyazı; bunun için Akyazı ve tüm mahallelerimizde kanalları temizleyerek büz döşemesi yapıyoruz. Gerekli bölgelerde eski büzleri çıkartıp yenileri ile değiştiriyoruz. Yapılan Çalışmalar neticesinde yapımı tamamlanan kanallarımız kış aylarında sel ve taşkınlarda tıkanmayacak rahat bir şekilde akış sağlayacak" denildi.
(RŞ-Y)

29.07.2017 11:10:17 TSI
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