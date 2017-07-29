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Kaymakam Akgül, okul inşaatlarını denetledi



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA)  Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ile ilçede yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi.

Çatak'a gelen Kırekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Taş'ı ziyaret ederek, ilçenin eğitimi ve sorunları hakkında brifing aldı. İlçedeki eğitim yatırımlarını değerlendiren Kırekin, ilçede çok ciddi anlamda yatırımların devam ettiğini söyledi. İlçede 24 derslikli ve 8 derslikli okulların ihalelerinin yapıldığı ve 12 derslikli bir ortaokul ile 8 derslikli bir ilköğretim okulunun ihaleye çıkarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kırekin, "Çatak ilçemiz kırsal bir bölgede olmasından dolayı önemsiyoruz. Arsa sorunu bulunan mahallelerimizde yapılacak okulların sorunlarının çözümünde sona gelmiş bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda okul yapımı için ihalelere çıkacağız. Ayrıca gündemde olan 30 yataklı öğretmenevinin yapımı için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi

Kırekin, Kaymakam Akgül'ü makamında ziyaret ettikten sonra inşaatları devam eden okullarda incelemelerde bulundular. Kaymakam Akgül ve Kırekin, Çatak Belediye Spor ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan tekvando ve ahşap işlemeciliği kursunu da ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti.

(MSA-Y)



29.07.2017 11:10:27 TSI

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