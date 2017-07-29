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Başkan Kamil Saraçoğlu: Parmakören 1453 konutları projesi 640 günde tamamlanacak

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:10
Başkan Kamil Saraçoğlu: Parmakören 1453 konutları projesi 640 günde tamamlanacak
Başkan Kamil Saraçoğlu: Parmakören 1453 konutları projesi 640 günde tamamlanacak

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Akkent Mahallesindeki 1453 toplu konut inşaat alanında incelemelerde bulundu. 300 dönümlük arazide kurulan Parmakören 1453 Toplu Konut projesinin, 280 milyon TL'ye mal olduğunu belirten Saraçoğlu, "Kütahya'da yeni bir şehir doğuyor. İnşaat kalitesi ve yapısı ile şuana kadar yapılan inşaatların üzerinde bir kalite gözeterek bu projemizi gerçekleştiriyoruz" dedi.
Kütahya Belediyesi tarafından 22 Temmuz 2016'da ihalesi yapılan 1453 Parmakören Konutlarının inşaat alanını ziyaret eden Başkan Saraçoğlu, İnşaat süreciyle ilgili bilgiler alarak "İhale bedeli 280 milyon TL olan Parmakören 1453 konutları projesi 640 günde tamamlanacak" diye konuştu.
300 dönümlük bir arazide inşaat devam ettiğini belirten Saraçoğlu, Kütahya'da yeni bir şehrin doğduğunu söyleyerek, "İnşaatlarımız 8 ada da sürüyor. Son adamızın da temel atma işlemleri başladı. Kütahya'da yeni bir şehir doğuyor. İnşaat kalitesi, yapısı ile şuana kadar yapılan inşaatların üzerinde bir kalite gözeterek bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Projemiz Kütahya'da başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümün bir parçası. Kütahya'da 500 hektarlık bir alan kentsel dönüşüme tabi tutuldu. İlk etabımız olan Vefa, Osmangazi ve Ziraat ile Sultanbağı Mahallelerimiz bu projelere dahil edilerek rezerv alanı olarak ilan edildi. Rezerv alanlarında hazineye ait olan bu araziler, belediyenin mülkiyetine geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan projelerin geçen yıl ihalesini gerçekleştirerek inşaatına başladık. Son hızda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"20-25 yıl sürecek olan bu sürecinin ilk başlangıcını biz yaptık"

Kütahya'nın 20-25 yıl sürecek olan Kentsel Dönüşümün başlangıcını yaptıklarını belirten Saraçoğlu, "İnşaat zemini çok sağlam bir yapıda. Tarıma elverişli olmayan bir arazide projemizi gerçekleştiriyoruz. Konutlarımızın içinde, ticari alanlar, ibadethaneler, sosyal alanlar, anaokulu, ilk ve ortaokulu ile lisesi olacak. Göreve geldiğimiz günden itibaren Kentsel Dönüşüm ile ilgili hızlı bir çalışma devam ediyor. Bölcek Mahallemizdeki 200 dönümlük rezerv alanımız var. Vefa Mahallemizde 60 bin metrekarelik alanı Devlet Demiryolları ile satışını gerçekleştirdik. Kütahya'nın 20-25 yıl sürecek olan bu sürecinin ilk başlangıcını biz yaptık. Yeni yapılan bu konutlarımız, kalite ve yaşam alanı olarak üst düzeyde projeler. Emeği geçen her çalışana teşekkür ediyorum. İnşallah projelerimiz kazasız belasız tamamlanır. Diğer bölgelerimizde yapılacak olan konutlarımızın da projeleri hazır. İhalelerini zaman içerisinde yaparak dönüşüme imza atmış olacağız" diye konuştu. (EFE)

29.07.2017 11:10:37 TSI
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