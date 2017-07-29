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Zabıta Müdürlüğünden cafe denetimi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde faaliyet gösteren cafe ve dinlenme alanlarında denetim yapıldı.

Vatandaşların başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla birçok iş yerinde denetimler gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında cafe ve dinlenme alanlarında denetim yaptı. Denetimlerde, başta hijyen kuralları, genel temizlik ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edildiği denetimlerde, iş yerini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgeler, personel kıyafeti, sağlık karneleri, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri ile açıkta satılan ürünler ile unlu mamuller incelendi. Sağlığı olumsuz etkileyecek gıda maddeleri ile diğer maddelerin ayrı reyonlarda satışının yapılıp yapılmadığı, tezgah ve raf yüksekliği gibi incelemelerin de yapıldığı denetimlerde, hijyen ve diğer alanlardaki şartlar ile ilgili işletmecilere çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

(DA-AS-Y)



29.07.2017 11:14:16 TSI

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