Sağlık Müdürü Dr. Özyörük uyardı



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Özyörük aşırı sıcaklar ve sağlıklı beslenme konularında açıklamalarda bulundu.

Dr. Özyörük, artan hava sıcaklıklarının birtakım sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının artığını ve vücudun bu yeni duruma uyum sağlamaya çalıştığını bildiren Özyörük "Kalp debisinde düşme, doku ve organlarda oksijenlenmede azalma. Kalp atım sayısı ve kan basıncındaki artış nedeniyle yaz aylarında özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış gözleniyor. Ayrıca sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte su ve mineral kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de görülebiliyor. Yaz aylarında özellikle bebek ve çocuklarda ishal görülme sıklığı arttığını, bununla birlikte sıcak havalarda besinlerin bozulma riskinin arttığını ve besin kaynaklı zehirlenmelerin sık görülmektedir" dedi.

Özyörük yaz sıcaklığından en çok etkilenenlerin çocuklar, yaşlılar, hamileler, kalp ve şeker hastalığı olan bireylerin olduğunu, yaz aylarında sıklıkla görülen sağlık problemlerinin azaltılmasında sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

"Yağlı besinlerden kaçının"

Dr. Mustafa Özyörük, yaz aylarında beslenmenin de çok önemli olduğunu belirterek "Dört besin grubunda bulunan besinlerden 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınması gerekli. Sabah kahvaltısı günün en önemli öğünü. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunması gerekiyor, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmeli. Özellikle yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı. Yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalı. Yemekleri pişirirken ise kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerinin uygulanmalı" dedi.

"Sebze tüketin"

Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemli olduğunu söyleyen Dr. Özyörük, "Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor. Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesli, basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor. Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlılar tercih edilmeli" dedi.

"En az 12-14 bardak su için"

Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımının önemli olduğunu işaret eden Dr. Özyörük "Yaşamın her döneminde yeterli sıvı alımının vücutta oluşan toksinlerin atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynuyor. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir" dedi.

"Besin zehirlenmesine dikkat"

Sağlık Müdürü Özyörük son olarak besin zehirlenmeleri ile ilgili bilgiler verdi. Özyörük "Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması gerekiyor. Çabuk bozulan potansiyel riskli besinler et, yumurta, süt, balık gibi açıkta bekletilmemesi gerekiyor. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmeli. Yaz aylarında özellikle rota virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el hijyeni ile sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemli. İshali olan vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor" dedi.

29.07.2017 11:15:23 TSI

