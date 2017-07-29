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Vezirhan'da asfalt çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Beldemiz istasyon köprümüzde asfalt çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firma tarafından asfaltlama çalışması yapılmıştır. Yapılan parke çalışmaları ile birlikte caddemiz güzel bir görünüme sahip olacaktır. Halkımızın rahatlığı için elimizden gelen çalışmaların en iyisini yapacağız" dedi.

(DA-AS-Y)



29.07.2017 11:17:24 TSI

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