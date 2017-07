YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15 Temmuz Gazisi dünya evine girdi

Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan ve düğünü ertelenen Gazi Onur Can Akçay, dünya evine girdi.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında İstanbul'da yaralanan ve Gazi olan 24 yaşındaki Onur Can Akçay, çocukluk aşkı Gülay Bulut'la (24) dünya evine girdi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düğünlerini yapmak isteyen çiftlerden Onur Can Akçay'ın darbe girişimi sırasında gözünden üç şarapnel parçasıyla yaralanması sonucu ertelenen düğünleri dün gerçekleşti. Genç çiftler, Oltu Efkan Ala Düğün Salonu'nda yapılan muhteşem düğün töreni ile dünya evine giren Onur Can Akçay ve Gülay Bulut düğünlerinin keyfini doyasıya çıkardı. Düğüne Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katılarak genç çiftlere altın taktı. Düğünde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, "Onur ve Gülay birbirlerine çok yakışmışlar. Allah mesut etsin, ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnsanların hayatlarında güzel anlar var güzel geceler var. İki gencimiz uygun yaşta bir aile yuvası kurarak bugün mutluluklarını burada ifade ediyorlar. Aile yuvası tabi hepimizin Allah'ın meşru yoldan nikah kıyarak iki gencimizin bir araya gelmesi ve arkasından bu aile yuvası ömür boyu mutlu olması hem toplumumuz için hem de aileler için çok önemli. Genç çiftlerimizden hayırlı evlatlar bekliyoruz ve toplumumuzun en kuvvetli bağı aile bağının güçlenmesini istiyoruz. Aile bağı sağlam olan toplumlar çok uzun yol alırlar ama aile bağı olmayan birbirine sevgi saygısı olmayan meşru yoldan bir araya gelmeyen toplumlar yok olup giderler. Genç çiftlere ve gençlere şunu demek istiyorum; anne ve babalarımıza 'öf' bile demeyelim" dedi.

