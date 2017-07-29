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BUTGEM Moğolistan'a uzandı



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (BUTGEM), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Eğitim Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında Moğolistan'dan gelen gençlere mesleki eğitim verdi.

Gerçekleştirmiş olduğu projelerle dünya çapında üne kavuşan BUTGEM, uluslararası alandaki eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar Suriye'den Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Almanya'ya birçok ülkeden katılımcıya mesleki eğitim veren BUTGEM, örnek nitelikteki eğitim hizmetiyle Moğolistan'a kadar uzandı. BUTGEM, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Eğitim Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle Moğolistan'dan Bursa'ya gelen 20 gence üç ay süresince elektrik-elektronik ve oto elektrik ile 3DS Max-3D yazıcı eğitimleri verdi. Söz konusu eğitim programının tamamlanmasının ardından da BUTGEM'de sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Diyanet Bursa Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Coşkun, örnek bir proje gerçekleştirmekten ötürü memnuniyet duyduklarını söyledi. TİKA koordinasyonunda Moğolistan'dan Bursa'ya gelen 20 genci ağırladıkları 9 ay süresince kendilerine hem dini, hem de mesleki eğitim verildiğini ifade eden Coşkun, "Merkezimizde Türki Cumhuriyetler ağırlıklı olmak üzere dünyanın bütün bölgelerinden kursiyerler ağırlıyoruz. Moğolistan'dan gelen gençlerimizi de 6 ay misafir ettik. Dinî eğitim almalarının yanında kendilerinin bir meslek sahibi olmalarını da arzu ettiğimiz için BUTGEM'le bir araya gelerek örnek bir projeye imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUTGEM Genel Koordinatörü Muammer Paşa da mesleki eğitim alanında yaptıkları çalışmaların çıtasını her geçen gün yükseltme gayretinde olduklarını söyleyerek Paşa, "Dünyanın her bölgesinden öğrenciye mesleki eğitim veriyoruz. Moğol gençleri ise ilk defa BUTGEM'de ağırladık. Burada 17 Nisan-20 Temmuz tarihleri arasında toplam 600 saatlik eğitim hizmeti verdik. Biz mesleği olan gençlerin hayatta daha başarılı olacağı inancına sahibiz. Buradaki genç kardeşlerimiz de inşallah ülkelerine döndüklerinde güzel işlere imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki Akyhtbyek Tungatar ise 3 milyon nüfuslu Moğolistan'ın yalnızca yüzde 5'lik bir kısmının Müslüman olduğunu ve ülkelerinde dini eğitimin yetersiz olması dolayısıyla bu projeye katıldığını söyledi. Tungatar, BUTGEM'de katıldığı 3DS Max-3D yazıcı eğitiminin de son derece faydalı geçtiğini dile getirdi.

(MŞ)



29.07.2017 11:21:55 TSI

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