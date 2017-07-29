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Kumluca'da 'kurban kesim' kursu açılıyor

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:23
Kumluca'da 'kurban kesim' kursu açılıyor
Kumluca'da 'kurban kesim' kursu açılıyor

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşan kurban bayramı öncesinde 'kurban kesimi' kursu açılıyor.
Kumluca ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde, Müftülük, Halk Eğitim Merkez ve Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü yaklaşan kurban bayramı öncesinde küçük ve büyükbaş hayvan kesim elemanı yetiştirme kursu açıyor. Kursa katılım başvuruları ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde başladı. Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir, her yıl olduğu gibi bu yılda yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Müftülük ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde, küçük ve büyükbaş hayvan kesim elemanı yetiştirme kursu açacaklarını söyledi.
Açılacak kursta kurban kesimi konusunda bilinmesi gereken teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceğini, toplam 19 saat olarak açılacak kursun 9 saat teorik 10 saat uygulama eğitiminin olacağını belirten Tekdemir,
Kurban kesmenin dini bir vecibe olduğunu, fakat kurban kesiminde hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğinin bilinmesi ve eğitim almış sertifikalı bireylerce kurban kesme konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için bu kursun önemli olduğunu kaydetti. Kesim yerinin hazırlanması, kesimde kullanılacak malzemeler, okunacak dua ve dini bilgiler, kurbanın parçalanması ve derisinin muhafazası konularında toplumumuzdaki eksikliğin giderilmesini amaçladıklarını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tekdemir, teorik ve uygulamalı eğitimler sonrası başarılı olan kursiyerlere kurs sonunda sertifika vereceklerini, başvuruların başladığını ve son kayıt tarihinin 4 Ağustos olduğunu ifade etti.
(RS-Y)

29.07.2017 11:23:30 TSI
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