ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da pamuk toplama ve mısır biçim ücretleri açıklandı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:24
Şanlıurfa'da pamuk toplama ve mısır biçim ücretleri açıklandı
Şanlıurfa'da pamuk toplama ve mısır biçim ücretleri açıklandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 2017 yılı hasat dönemi için mısır ve pamuğun makineli ve elle toplama ücretleri belirlendi.
Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, pamuğun makineli hasat ücretini Şanlıurfa sınırları içerisinde nakliye dahil dönüm başına balyasız makine ile 110 TL, balyalı makine ile ise 120 TL olarak belirledi. Pamuğun elle hasat ücreti ise kilogram başına ve pamuğun randımanına göre değişiyor. Buna göre, kilogram başına 39-40 randıman 42 kuruş, 37-38 randıman 37 kuruş, 35-36 randıman 34 kuruş olacak. Mısır biçim ücreti ise, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararla dönüm başına çırçırlı 21 TL, çırçırsız 20 TL olarak açıklandı.
Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, kurul kararının tüm çiftçilere ve tarım işçilerine hayırlı olmasını dilerken, "Şanlıurfa Ziraat Odaları olarak İl Koordinasyon Kurulu toplantımızda pamuk toplama ve mısır biçim ücretlerini belirledik. Şanlıurfa'mıza ve tarım sektörümüze hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.
(AK-SD-Y)

29.07.2017 11:24:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Turgut'a veda yemeği
YEREL

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ MAHMUT TURGUT'A VEDA YEMEĞİ
Ceylanpınar'da polisten asayiş uygulaması
YEREL

CEYLANPINAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ UYGULAMASI
Cumhuriyet Mahallesi kilitli parke taşına kavuşuyor
YEREL

CUMHURİYET MAHALLESİ KİLİTLİ PARKE TAŞINA KAVUŞUYOR
Vali Erin tebrikleri kabul etmeye devam ediyor
YEREL

VALİ ERİN TEBRİKLERİ KABUL ETMEYE DEVAM EDİYOR
Kaymakam Çimşit eleştiri istedi
YEREL

KAYMAKAM ÇİMŞİT ELEŞTİRİ İSTEDİ
Piazza'da uzayın sırları açığa çıkacak
YEREL

PİAZZA'DA UZAYIN SIRLARI AÇIĞA ÇIKACAK
Başkan Demirkol, talepleri yerinde dinliyor
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL, TALEPLERİ YERİNDE DİNLİYOR
Karaköprü'de yollar revize ediliyor
YEREL

KARAKÖPRÜ'DE YOLLAR REVİZE EDİLİYOR
Biecik'te TOKİ ve doğalgaz çalışmaları
YEREL

BİECİK'TE TOKİ VE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI
Ceylanpınar'da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
YEREL

CEYLANPINAR'DA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Başkan Atilla esnaf ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA ESNAF İLE BİR ARAYA GELDİ