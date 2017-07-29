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Şanlıurfa'da pamuk toplama ve mısır biçim ücretleri açıklandı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 2017 yılı hasat dönemi için mısır ve pamuğun makineli ve elle toplama ücretleri belirlendi.

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, pamuğun makineli hasat ücretini Şanlıurfa sınırları içerisinde nakliye dahil dönüm başına balyasız makine ile 110 TL, balyalı makine ile ise 120 TL olarak belirledi. Pamuğun elle hasat ücreti ise kilogram başına ve pamuğun randımanına göre değişiyor. Buna göre, kilogram başına 39-40 randıman 42 kuruş, 37-38 randıman 37 kuruş, 35-36 randıman 34 kuruş olacak. Mısır biçim ücreti ise, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararla dönüm başına çırçırlı 21 TL, çırçırsız 20 TL olarak açıklandı.

Harran Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, kurul kararının tüm çiftçilere ve tarım işçilerine hayırlı olmasını dilerken, "Şanlıurfa Ziraat Odaları olarak İl Koordinasyon Kurulu toplantımızda pamuk toplama ve mısır biçim ücretlerini belirledik. Şanlıurfa'mıza ve tarım sektörümüze hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

(AK-SD-Y)



29.07.2017 11:24:49 TSI

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