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Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Erzincan'da



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Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Erzincan'ı ziyaret ederek, iş adamları ve STK temsilcileriyle biraraya geldi.

Erzincan MÜSİAD'ın ev sahipliğinde iş adamları ve STK temsilcilerinin birarada bulunduğu kahvaltı programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Erzincan İl Başkanı Orhan Bulut, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Av. Harun Muş ve Erzincan MÜSİAD Başkanı Murat Yurt katıldı.

Erzincan Kulem Kafe'de düzenlenen programda konuşan Erzincan MÜSİAD Başkanı Murat Yurt, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı Erzincan da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ardından konuşan İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise ilk defa Erzincan'a geldiğini belirterek, Erzincan'ı farklı kültürleri barış ve kardeşlik içerisinde barındırdığı için özel bir kent olarak ifade etti.

Başkan Demircan konuşmasının devamında; " İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul'un özetide Beyoğlu. Anadolu'nun bütün güzel coğrafyalarında Erzincan dan da olduğu gibi bütün heryerden insanın yaşadığı bir yer Beyoğlu. Beyoğlu'nda Erzincanlı kardeşlerimiz yoğun bir şekilde yaşamakta. Orada Beyoğlu'nda birlikte yaşamımızı sürdürüyoruz. Ben Erzincanlı olup Beyoğlu'nda yaşayan kardeşlerime köylerinde ilçelerinde şehir merkezinde ziyaret etmeyi uzun bir zamandır çok arzu ediyordum. 13 yıldır Beyoğlu Belediye Başkanıyım. Bizim yoğun nüfusumuzun olduğu Rize olsun Alucra olsun, Giresun olsun, Sivas olsun, buradaki bütün kardeşlerimin köylerine gidip ziyaret edebilmiştim. Geçen sene 15 Temmuz hain FETÖ saldırısı sürecinde aslında niyetlenmiştik gelmeyi ama gelemedik. Bu sefer nasip oldu. Dün gelecektik. Dünde İstanbul da bir afet yaşandı. Ama elhamdülillah herşey yolunda. Bugün can kardeşlerimizle, Erzincanlı kardeşlerimizle biraradayız. Heyecanlıyım. Biliyorum ki Erzincan Anadolu coğrafyasını, İstanbul Beyoğlu'nu artıran bir tarafı var. Burada da farklı kültürler var. Alevisi, sünnisi bütün etnik ve kökenli ne olursa olsun huzur içerisinde barış içerisinde yaşamayı başarmış ve bununda liderliğini yapmış, kültürün sanatın duygunun düşüncenin hâkim olduğu özel bir kent. Burada olmaktan son derece gururluyum. Bugünde Sayın Valimizi ziyaret ettik. İş adamlarımızla biraradayız. Elbette Sayın Başbakanımız eminim herkesin çok gurur duyduğu bizimde çok gurur duyduğumuz, çünkü Sayın Başbakanımız aynı zamanda Kasımpaşalı. Bende bir Kasımpaşalıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu gibi. Dolayısı ile onunda köyünü ziyaret edeceğiz. Bu duygularla bütün Erzincanlı kardeşlerimi sevgilerimi saygılarımı hürmetlerimi iletiyorum.

İstanbul da 19 dakikada inanılmaz bir yağmur oldu ama dolu ile karışık bir yağmur oldu. Yağmurda dolu taneleri taş büyüklüğündeydi. İstanbul da özellikle ağaçlar bundan olumsuz etkilendi. Çukur bölgede kalan yer yer su baskınları olmuştu. Mahallelerin, binaların içerisindeki alt seviyede çukur olan veya binaların bodrum katlarına su baskınları oluştu. Ama İstanbul'un alt yapısı güçlü Dolayısıyla böyle anlık bir yağmurun oluşum kaosu belki kısa sürede yaşansada çok çabuk oradan çıkabildi. Beyoğlu'nda da ben bütün gün sahadaydım. Bir gün içerisinde 24 saat geçmeden hemen her şeye ulaşmış, vatandaşlarımıza yardımı da ulaştırmış olduk. Bu arada hükümetimizde kaymakamlıklar aracılığı ile evlerinde su baskınlarına maruz kalmış eşyası bu anlamda kirlenmiş, camı çerçevesinde sorunu olan vatandaşlara belli bir miktarda maddi yardımı öngören bir genelge hazırladı. Onların da tespitini hızlı bir şekilde yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla herşey asayiş berkemal. Bunlar bize aynı zamanda şunun önünü açıyor; Böyle ekstrem olaylarda nerelerde eksik kalındığını nerelerde kaçak olunduğunu görmüş olduk. Beyoğlu'nun alt yapısında bir 10 sene evveline göre çok ciddi iyileşmeler var. Mesela Alibeyköy de dere taşmaları çok büyük baskınlar balçıklar, çamurlar oluşuyordu. Onlar yok. Genelde kanalizasyonların içini yaprakların tıkamasından oluşan sorunlar yaşandı. Bunların hepsinde ham vatandaş olarak hem yerel yönetimler olarak ileriye dönük olarak dersler çıkardık. Bu afet gibi söylenebilecek hızlı bir baskındı. "diye konuştu.

Son olarak konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise; "MÜSİAD'ın yıl içerisinde yaptığı iyi işlerden birisi. Bize işadamlarının ve sivil toplumun, toplumun motoru olduğu itici gücü olduğu gerçeğini de yeniden hatırlattı. Yapılacak gezinin ilimizin tanıtımına ticaretine tarımına faydalı olacağın temenni ediyorum."dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, iş adamları ve STK temsilcileriyle bir süre iştişarede bulundu. Başkan Demircan, Erzincan da ki dört günlük ziyaretinde programında ise Erzincan'ın Refahiye, İliç, Kemaliye ve Kemah ilçelerine bağlı 30 köyü ziyaret edecek.

(AA-AA-Y)



29.07.2017 11:26:59 TSI

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