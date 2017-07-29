Kaymakam Emi Kaymak: Kureyşliler kazı alanı bölge için önemlidir
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Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı heyeti, Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bulunan Kureyşliler kazı alanında incelemelerde bulundu.
Kazı alanında incelemelerde bulunan heyete bilgiler veren Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, "Bölge turizm açısından keşfedilmesi gereken önemli bir yer. Bölgede yapılacak çalışmalar geçmişi aydınlatacaktır. Geçimi tarım ve hayvancılığa dayalı ilçe ekonomisi açısından turizm alanında atılacak adımlar çok önemlidir" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
29.07.2017 11:28:02 TSI
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