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Erdemli Belediyesi kreşi Eylül'de hizmete açılacak

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:29
Erdemli Belediyesi kreşi Eylül'de hizmete açılacak
Erdemli Belediyesi kreşi Eylül'de hizmete açılacak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı kreşin inşaatı hızla devam ediyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, kreşi Eylül ayında hizmete açacaklarını bildirdi.
Erdemli basını ile birlikte kreş inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Tollu, göreve geldikleri 2009 yılından bu yana eğitime ilçe tarihinin en çok desteğini kendilerinin verdiğini söyledi. Kreşin tamamlanmasıyla birlikte Erdemli için çok ciddi bir eksikliği daha gidereceklerini belirten Tollu, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın iki yabancı dil eğitimiyle kültürlü, ahlaklı bir şekilde yetişmeleri adına her alanda olduğu bu projede de gayret içerisindeyiz. Erdemli Belediyesi olarak zemin artı beş katlı inşaat çalışmamız devam ediyor. Yüzlerce çocuğumuzu alabilecek kapasitesi, yeşil bahçesi, oyun alanları, ders odaları, özel boyama odaları, uyuma odaları, yemekhanesiyle kreşimizi Eylül ayında hizmete açacağız" dedi.
Kreş hizmetini çok önemsediklerini dile getiren Tollu, "Çocuklar ve gençler bizim geleceğimizdir. Yaşam kalitemiz için en iyi şekilde yetiştirip Kuran'ı Kerim ve İngilizce eğitim desteğini alacaklar. Öğrenecek oldukları Arapça diliyle ibadetlerini yapan çocuklarımız okudukları surelerin ne anlama geldiğini öğrenecekler. İngilizce ve Arapça eğitimiyle beraber toplamda 3 yabancı dil eğitimi alacak çocuklarımız. Özel okullardan çok daha nitelikli kolej özelliğinde olacak" diye konuştu.
Tollu, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına liselere ve üniversitelere hazırlanan çocuklar için de sürekli eğitim kurs merkezi açacaklarını kaydetti. Bunun için iki büyük bina kiraladıklarını belirten Tollu, "Yeter ki çocuklarımız 'ben okumak istiyorum ama imkanım yok' demesinler. Hiç bir şekilde ücret talep etmeyeceğiz. Garibanın çocuğu da okuma hakkını alacak. Belediyemiz evlatlarımıza sahip çıkacaktır. Nitelikli bireyler yetiştirmek boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.
(KYM-Y)

29.07.2017 11:29:18 TSI
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