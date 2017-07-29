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Fakıllı Mağarası turistlerin ilgi odağı oldu

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:30
Fakıllı Mağarası turistlerin ilgi odağı oldu
Fakıllı Mağarası turistlerin ilgi odağı oldu

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca'nın en önemli tarihi güzelliklerinden biri olan Fakıllı Mağarası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi.
Akçakoca İlçe merkezinin 8 km güney doğusundaki Fakıllı Köyü'nde bulunan Fakıllı Mağarası özellikle yaz aylarında yerli ve yabancıların ilgi odağı oluyor. Akçakoca'ya tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği Fakıllı mağarasının toplam uzunluğu ise bin 12 metre. Mağaranın 350 metrelik kısmı ise ziyarete açık. Özellikle Beyaz Oda olarak anılan bölgeler damlataş bakımından oldukça zengin olan mağara, yaz ve kış mevsimlerinde büyük farklılıklar gösteren nemli, sıcak ve serin bir havaya sahip. Bu mağaranın havasının astım ve nefes darlığı hastalığına iyi geldiği bilinirken, adı duyulmaya başlayan Fakıllı mağarası özellikle yaz aylarında oldukça ilgi görüyor.
Çorum'dan Akçakoca'ya tatile geldiğini söyleyen bir vatandaş tarihi yerleri gezdiklerini dile getirirken, Akçakoca'yı çok beğendiklerini ve herkese tavsiye edeceğini söyledi. İlk kez Akçakoca'ya gelen yerli turistler ilçeden olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını ifade ettiler. İstanbul'dan tatil için gelen başka bir vatandaş ise Fakıllı mağarası için yaz sezonu için mükemmel bir alan olduğunu belirtti.
Fakıllı Mağarası sorumlusu Mustafa Işık ise, özellikle yaz döneminde ilginin güzel olduğunu söylerken, hem yerli hem yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiğini, Akçakoca'ya gelenlerin mutlaka Aktaş şelalesi, Fakıllı mağarası ve Ceneviz kalesini gezdiklerini vurguladı. Işık, mağaranın tarihini de anlatırken içindeki özellikleri de tanıttı.
(TT-AY)

29.07.2017 11:30:11 TSI
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