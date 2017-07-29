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Fatsa'da halk buluşması

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:38
Fatsa'da halk buluşması
Fatsa'da halk buluşması

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Geyikçeli Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledi.
Yoğun katılımlı gerçekleşen toplantıda muhtar ve vatandaşların şikayet, talep ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Mehmet Yapıcı, toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması olduğunu söyledi.
Kaymakam Yapıcı, vatandaşların şikayet ve taleplerinin yerine getirilmesi ve sorunlarının çözümlenmesi için daire amirlerine talimat verdi. İlgili müdürler de görev alanlarıyla ilgili sorunları not aldı.
Toplantıya ayrıca Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

METİP alanında incelemede bulundular
Öte yandan, Fatsa'nın Saraytepe Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri için kurulan alanı Kaymakam Mehmet Yapıcı ve daire amirleri ziyaret ederek incelemede bulundular. İncelemeler esnasında ilk olarak çadırlarda yaşayan vatandaşlarla sohbet edildi ve daha sonra METİP alanında eğitim görecek çocuklar için eğitim planlaması gerçekleşti.
(AA-SLH-Y)

29.07.2017 11:38:27 TSI
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