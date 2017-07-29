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Üniversite, şehir ve öğrenciye katkı sağlayacak protokol imzalandı

- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş;

- "Bu protokolle Bilecik kazanacak"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ve Osmaneli Belediyesi arasında imzalanan 3+1 protokolü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde okuyan başarılı öğrenciler kamu ve sanayi kuruluşlarında çalışma imkanı sağlayacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirilen 3+1 imza törenine Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurgül Özbay, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mefail Ateş, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Aynur ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kamu, Sanayi İş Birliği Koordinatörü Doç. Dr. Harun Mindivan katıldı.



''Bu protokol ile en büyük sermayemiz olan öğrenciler bilgilerine tecrübe eklemiş olacak''

Gençlerin ülkenin en büyük değerleri ve en büyük sermayesi olduğunu belirten Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Bugün özel ve güzel bir işi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu protokol ile; öğrencilerimize bir taraftan teorik eğitim verilirken diğer taraftan da aldıkları eğitimi uygulamak için kamu ve sanayi kuruluşlarında çalışmalarının sağlanması getiriyor. Gençlerimiz ülkemizin en büyük değerleri ve en büyük sermayemiz. Bu sermayemizi en iyi şekilde kullanmaya çabalıyoruz. Onlara bir taraftan teorik eğitim verilirken diğer taraftan da aldıkları eğitimi uygulamak için kamu ve sanayi kuruluşlarında çalışmalarının sağlanması gerekiyor. Bu durum pratiğe yönelik bir çalışma. Bilecik Belediye Başkanlığı bu protokolde olarak payımız olduğu için gurur duyuyoruz. İnşallah bundan hem gençler hem de kurumlar faydalanacak. Bizler gençlerin enerjisinden, gençlerde bizlerin tecrübelerinden faydalanacak. İnşallah uzun yıllar şehrimize ve gençlerimize katkı sağlayacak bir protokol olur" dedi.



"Bu protokolle Bilecik kazanacak"

Protokol hakkında bilgi veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, protokolün amacının Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde iki yıllık birimlerde okuyan öğrencilerin sanayi ile beraber ortak iş birliği içerisinde öğrencilerin sanayiye, sanayinin ise öğrencilere katkısını sağlamak olduğunu belirtti. Taş, " Öncelikle üniversitemizin sanayi ve diğer kamu kuruluşlarıyla ortak iş birliğimiz adına düzenlediğimiz önemli bir protokol. Her ne kadar bu protokolün imza töreni bugün gerçekleştirse de bunun çalışmaları yaklaşık bir yıl öncesine kadar dayanıyor. Üniversitemizde kamu, sanayi iş birliği koordinatörümüz Harun Bey'in öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar ve yine rektör yardımcımız Nurgül Hanımın rehberliğinde devam etti. Bugün son şeklini aldı. Bu protokolümüzün amacı üniversitemizde ki iki yıllık birimlerimizde okuyan öğrencilerimizin sanayi ile beraber ortak iş birliği içerisinde onların ürettiklerinden, öğrencilerimizin onlara katkıları sanayinin üniversitemize olan katkılarını pekiştirmek anlamıyla yapılacak bir protokol bu. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve diğer sanayi kuruluşlarımıza beraber sürekli görüşmekteyiz. Özellikle sanayimizin ara eleman eksikliği noktasının olduğunu biliyoruz. İnşallah bu protokolle uygulamaya geçtiğinde ihtiyaçlar giderilecek. Sanayi ve üniversite iş biriliği için çok önemli bir adım. Herkese katkısı olmasını temenni ediyorum. Meslek Yüksel Okulundan başarılı öğrencileri dahil olacak çünkü bir not barajı koyduk. Bir dönemlik uygulamayı sanayinin yanında geçireceği için bizim amacımız; öğrenci mezun olduktan sonra da Bilecik'te kalsın. Dışarıdan gelen nitelikli elemanları şehrimizde tutabilirsek bu bizim için çok daha önemli olacak. Bu protokolle Bilecik kazanacak" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise imzalanan protokolün önemine değinerek, emeği olan paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol imzalandı.

(DA-BA-Y)



29.07.2017 11:36:45 TSI

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