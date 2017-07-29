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"Niloya" çocuklarla buluştu

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:39
"Niloya" çocuklarla buluştu
"Niloya" çocuklarla buluştu

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Kocaeli Fuarı 51. yılı yaz etkinlikleri kapsamında çocukların beğeni ile izlediği Niloya karakteri Kocaelilerle buluştu.
Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı'nda sevilen çizgi film karakterlerini çocuklar ile buluşturmaya devam ediyor. Sevgi dolu bir ailede annesi, babası, abisi, dedesi ve babaannesiyle yaşayan Niloya müzikali de gösterilerini Kocaelililere sergiledi. Çocuklar Niloya Müzikali'ni mutlu yüzlerle ve kahkahalarla izledi. Kocaman bir bilgi hazinesi olduğu hayattan arkadaşlık, sevgi, kültür ve dünya hakkında her gün yeni şeyler öğrenen Niloya'yı binlerce çocuk izledi. Aileleri ile birlikte sık sık müzikale eşlik eden çocuklar, muhteşem bir akşam yaşama fırsatı buldu. Ayrıca müzikali Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal da takip etti.
Öte yandan 4 Ağustos Cuma günü ise" Arda ile Ceren Biz İkimiz Müzikali" çocuklarla bir araya gelecek.
(UK-GY-Y)

29.07.2017 11:39:36 TSI
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