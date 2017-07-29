YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Halisdemir'in ağabeyinden teşekkür

Halisdemir'in ağabeyinden teşekkür

- Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'de kick boks sporu yapmış



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - 15 Temmuz'un kahramanı Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, kardeşi anısına düzenlenen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası katılan sporculara ve organizasyonu düzenleyen yetkililere teşekkür etti.

Kardeşi Ömer Halisdemir'inde bir Kick Boks sporcusu olduğunu anlatan Halisdemir, "Kardeşim Ömer'de Kick Boks sporunu severdi. Kardeşimin anısına düzenlenen şampiyonada 65 ilden 3 bin 500 sporcu kıyasıya mücadele sergiledi. Burada milli takıma seçilen gençler Avrupa, büyükler ise dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek. İnşallah bu sporcularımız büyük başarılar elde ederler" dedi.

Halisdemir, "Bu organizasyonda emeği olan Niğde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, Niğde milletvekillerine, Niğde Belediye Başkan Faruk Akdoğan'a, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür'e, Niğde İl Gençlik ve Spor Müdürü Harun Turhan'a, Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı'ya, Genel Koordinatör Hüseyin Şahbaz'a, Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir'e, sporculara, hakem heyetine ve özellikle Kick Boks İl Temsilcisi Ali Kale'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

(MB-YE-SK)



29.07.2017 11:42:40 TSI

NNNN

