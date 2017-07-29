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Mostar'dan Anavatan'a



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KAYSERİ (İHA) - Kardeş şehir Mostar'dan bir heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Heyette yer alan Mostar Başimamı Sülyo Çikotic Türkiye'yi anavatan olarak gördüklerini belirtti. Başkan Mustafa Çelik de gönülleri bir olan iki millet arasındaki birlikteliğin devamı için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde dini eğitim alan üniversite ve lise öğrencilerinden başarılı olanlar Türkiye gezisi ile ödüllendirildi. Türkiye programının en büyük bölümünü de Mostar'ın kardeş şehri olan Kayseri kapsadı. Kayseri'ye gelen Mostar heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i de ziyaret etti.

Mostar heyetini Kayseri'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, aynı düşünceyi taşıyan milletler arasındaki birlikteliğe dikkat çekti. Osmanlı dönemindeki ilişkileri hatırlatan Başkan Çelik, "Osmanlı, yüzyıllar boyu farklı milletleri farklı dinlerde olsa bile bir arada toplamış. Her türlü görüşe saygı duymuş ve ortak değerler üzerinde bir imparatorluk kurmuş. Adaleti, hürriyeti tesis etmiş ve güvenliği sağlamış. Batı, içimizdeki bu birlikteliği gördüğü için bizi parçalamak amacıyla kendi içimizde mezhep ve ırk ayrımıyla bölmeye çalışıyor. Kendileriyse Osmanlı modelini alarak Avrupa Birliği adıyla uyguluyorlar. Biz ne zaman ki Osmanlı dönemindeki birlik beraberliğe erişiriz, o zaman Türk İslam coğrafyasının kurtuluşuna vesile oluruz" dedi.

Bosna ile iki farklı millet olmamıza rağmen gönüllerimizin bir arada olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, bu birlikteliğin devam etmesi için gereken çalışmayı yapacaklarını kaydetti.

Ziyarette konuşan Mostar Başimamı Sülyo Çikotic de çok anlamlı bir gezi yaptıklarını ifade ederek, "Anavatan bildiğimiz Türkiye'yi ziyaret etmek, buradaki güzellikleri görmek bizi memnun ediyor. Türkiye'nin gücü bize güç katıyor. Türkiye'nin istikrarlı olması bizim emin olmamız anlamına geliyor. Bosna vatandaşı olarak savaş ve savaş sonrası Türkiye'nin ülkemiz için yaptıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyarette karşılıklı hediyeler de takdim edildi.

(AG-SK)



29.07.2017 11:43:01 TSI

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