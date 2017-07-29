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Salihli Belediyespor'lu futbolcular sağlık kontrolünden geçti



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyesporlu futbolcular yeni sezon öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

Salihli'deki özel bir hastane de gerçekleştirilen sağlık kontrolünde, rutin kan değerleri ve EKG ölçümleri yapılan futbolcular, kardiyoloji, ortopedi ve dahiliye uzmanları tarafından da detaylı muayene edildi. Sağlık kontrolünden geçen futbolcuların herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığını açıklayan Belediyespor Teknik Direktörü Fikret Gezer, "Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Futbolcularım sağlık kontrollerinden başarı ile çıktı. Önümüzdeki sezonda Bölgesel Amatör Lige yükselmek için çok çalışacağız ve bunu başaracağımıza inanıyoruz. Tüm takımlara başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi.

(BA-AY-Y)



29.07.2017 11:43:05 TSI

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