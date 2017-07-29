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Ülkü Ocakları Oltu İlçe Bakanlığına Vedat Sağlam atandı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:43
Ülkü Ocakları Oltu İlçe Bakanlığına Vedat Sağlam atandı
Ülkü Ocakları Oltu İlçe Bakanlığına Vedat Sağlam atandı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ülkü Ocakları Oltu İlçe Bakanlığına Vedat Sağlam atandı.
Oltu ilçe teşkilatında gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Vedat Sağlam dönemi resmen başladı. Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen törene Ülkü Ocakları Teşkilatlandırma Erzurum İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Gökçan, Ülkü Ocakları Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve yönetimi ile ülkücü gençler katıldı.
Devir teslim töreninde konuşan Ülkü Ocakları Teşkilatlandırma Erzurum İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Gökçan, Sağlam'a yeni görevinde başarılar diledi.
(DMA-AA-Y)

29.07.2017 11:43:23 TSI
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