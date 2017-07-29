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Bilgisayar Destekli Muhasebe Kurslarına Kayıtlar Başladı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısa adı MELMEK olan Melikgazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile binlerce kursiyerin meslek sahibi yapılarak istihdama katkı ve ekonomiye destek sağlandığını söyledi.

16 sosyal tesiste meslek edindirme kursları ile her yıl on binlerce vatandaşın meslek sahibi olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi sosyal belediyeciliği önemseyen bir belediyedir. Bundan dolayı 20 yıldır düzenlenen ücretsiz kurslarımız ile bireyleri meslek sahibi yaparak kalifiyeli eleman olarak iş bulmalarına imkân sağlıyoruz. Şimdi yine BBilgisayar Destekli Muhasebe Kursu açıyoruz. Üç ayrı sosyal tesisimizde verilecek olan bu Kurslarımız ile hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz" dedi.

Necip Fazıl, Fedakar Gülderen ve Tınaztepe Sosyal Tesislerde olmak üzere 3 ayrı semtte verilecek olan Bilgisayar Destekli Muhasebe kurslarına kayıtların başladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, milli seferberlik istihdam artırıcı çalışmalarda Melikgazi'nin de varlığını ve desteğini belli ettirerek katkı sağladığını sözlerine ekledi.

(AG-SK)



29.07.2017 11:43:34 TSI

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