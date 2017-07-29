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Tunceli'de organik tarım çalışmaları



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de organik tarımın yaygınlaştırılması ve organik tarım havzası olabilecek bölgelerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tunceli'de organik tarımın yaygınlaştırılması için çalışma ve ön inceleme yapmak üzere Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Daire Başkanlığına bağlı bir teknik ekip görevlendirdi. Teknik ekip, ildeki şube ve ilçe müdürleri, Ziraat Odası, Fırat Kalkınma Ajansı, birlik ve kooperatifler, özel sektör temsilcileri ile organik tarım yapan üreticilerin katılımıyla iki gün süren toplantılar gerçekleştirdi.

İlin artık doğal güzellikler ve organik tarımla gündeme gelmesi gerektiğini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, konuyla ilgili paydaşlardan ellerini taşın altına koymasını istedi.

Tunceli'de organik tarımın yapıldığını dile getiren Kaya, "Fakat bu sertifikalandırılmadığı için pazarda gereken değeri göremiyor. İlimizde özellikle organik bal, fasulye, nohut ve dut üretimini yaygınlaştırarak bu ürünleri marka haline getirmeliyiz" dedi.

Teknik heyet ile katılımcıların da görüşlerini dile getirdiği toplantıda, bakanlığa sunulmak üzere rapor hazırlandı.

(ET-CK-MK-Y)



29.07.2017 11:44:52 TSI

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