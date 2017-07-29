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Muradiye Meydanı projesi hayata geçiyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesinde güzel bir projeyi daha hayata geçiriyor.

'Gelecek Nesiller İçin' sloganı ile Türkiye'de örnek projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için çaba sarf ediyor. Muradiye'de yaşayan vatandaşlar için Muradiye Meydanı ve Çevre Düzenleme Projesi'ni hayata geçirecek olan Yunusemre Belediyesi, kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye'nin Yunusemre Belediyesi ile güzelleştiğini belirterek, "40 bin metre kare alanda yapılacak olan proje içerisinde Muhtarlık Binası, Süs Havuzu, Çocuk Oyun Alanı ve Otopark bulunuyor. Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj çalışmasının da yapılacağı proje ile Muradiye'de yaşayan vatandaşlarımız güzel bir sosyal donatı alanına kavuşuyor. Vatandaşlarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kent oluşturabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde projenin çalışmalarına başlayacağız" dedi.

(AY-Y)



29.07.2017 11:46:08 TSI

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