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Başkan Pamuk, Bağlarbaşı'nda vatandaşla buluştu



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalle ziyaretleri kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Pamuk, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla gerçekleştirdi mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Pamuk, bu çerçevede başkan yardımcısı, birim müdürleri ve mahalle muhtarı ile birlikte Bağlarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle meydanında yurt dışına ihraç edilmek incirleri hazırlayan üreticiler de toplantıya katılarak sorunlarını paylaştılar.

Ziyarette mahalle halkı; asfalt, temizlik, ulaşım, gezici sağlık aracı, su yetersizliği ve elektrik trafosu yetersizliği gibi sorunları Başkan Pamuk'a ilettiler. Sorunları dinleyen Pamuk, "Halkımızın düşünce ve önerileri bizim için değerlidir. Şu anda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ihtiyaç olan tüm mahallelerde asfalt çalışmaları yapıyor. Arkadaşlarımızın programa aldığı bilgisini aldım, kısa süre içine Bağlarbaşı Mahallemizde de asfalt çalışmamız başlayacak. Temizlik hizmetlerinin daha titiz yapılmasını ve mahalleye yeterince konteyner konulmasını sağlayacağım. Ulaşım, elektrik trafo, su yetersizliği, gezici sağlık otobüsü gibi hizmetler yetkimiz içinde değil, ancak ilgili kurumlarla irtibat kurarak bu hizmetlerdeki sorunların giderilmesini sağlamaya çalışacağız" dedi.

Bağlarbaşı'ndan dünyaya incir ihracatı

Daha sonra toplantının gerçekleştiği kahvehane yanında yurt dışına gönderilmek üzere incir ambalajlanan noktaya davet edilen Başkan Pamuk, burada Bağlarbaşı'nda yılda yaklaşık 100 ton civarı incir üretimi yapıldığı ve ortalama 50-60 ton incirin yurt dışına ihraç edildiği bilgisini aldı. İnceleme sırasında Bursa'dan gelip yurtdışına ihraç etmek üzere incir satın alan bir firma yetkilisi İskender Yaman, Pamuk'a ayrıntılı bilgi vererek, "Dünyanın ve Türkiye'nin en erken siyah incir yetişen noktası Bağlarbaşı Mahallesi. Erken yetişen ve kalitesi yüksek bu ürünün dünya pazarında bir karşılığı var. Buradaki toprak ve iklim incir için çok elverişli koşullara sahip. Ancak burada iki sorun var. Birincisi bu ürünün dünya pazarında manavlara konularak daha iyi fiyata satılmasını sağlayabilmemiz için buradaki üreticilerin gerekli ürün global sertifika kayıtlarının olması gerekiyor. İkincisi ise üretim çok az, artırılması gerekir" diye konuştu.

"Mahallemizde dünya pazarında yerini almış bir ürünün bulunması gurur verici"

İncir üreticisi Bayram Aktolun'un incir bahçesini de gezen ve incelemelerde bulunan Pamuk'a, incirin yetiştirilmesinde çok fazla bakım ve masraf gerektirmediği ifade edildi. Pamuk; İtalya, Fransa, Almanya, Irak, İran, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edilmekte olan bir ürün olan incirin, bilinçli bir üretim artışı ile mahalle halkı için çok daha önemli bir gelir kaynağı olacağı bilgisini aldı. Gördüklerinden ve anlatılanlardan çok etkilenen Pamuk, "Dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiğini ve bölgede yaşayan onlarca kişiye iş ve istihdam olanağı oluşturduğunu görmek heyecan verici. 10 bin dönüm araziye ve 2 bin 500 nüfusa sahip mahallemizde dünya pazarında yerini almış bir ürünün bulunması gurur verici. Ama neden incir üretiminin kapasitesini artırarak mahallemizde yüzlerce ve hatta ilçemiz genelinde yapılacak üretim çalışmalarıyla binlerce kişiye istihdam olanağı sağlamayalım? Siyah incir üretimi konusunda farkındalık oluşturmak için Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesi olarak elimden gelen gayreti göstereceğim" ifadelerini kullandı.

(KYM-Y)



29.07.2017 11:47:34 TSI

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